Очевидцы рассказывают, что глава ГУР пытался всех успокоить.

В первые часы полномасштабного вторжения РФ в Украину глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов был на острове - главном здании ГУР. Он всех успокаивал и, как всегда, вел себя крайне уравновешенно.

Об этом говорится в статье журнала NV. По словам командира интернационального легиона Вадима Попика, который в первые часы большой войны находился на острове, Кирилл Буданов тогда всех успокаивал, старался действовать четко и разумно.

"В начале войны я думал: если мы выдержим две недели, то у россиян ничего не получится", - признался Буданов.

Что Буданов говорил о войне - прогнозы

Кирилл Буданов иногда озвучивает резонансные прогнозы относительно войны в Украине. Большинство его прогнозов сбывались. Например, 29 октября он спрогнозировал, что операция по деоккупации Херсона продлится до конца ноября.

1 октября Буданов говорил, что зимой война стихнет, а весной Украина освободит свои территории. А в начале ноября заявил, что наступает решающий период войны. В декабре начальник ГУР МО также заявил, что Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем – военной силой и дипломатией.

В разведке объясняли, что эти прогнозы базируются на разведданных, анализе обстановки на поле боя и международной ситуации.

Вас также могут заинтересовать новости: