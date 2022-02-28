Число раненых может увеличиться, а о точном количестве погибших будет сообщено позже.

После последнего обстрела Харькова в больницы с ранениями доставлен 31 человек, одна женщина скончалась.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии Харькова.

"После последнего обстрела города Харькова в больницы доставлены 15 военных и 16 гражданских с ранениями различной степени тяжести. Одна женщина (гражданская) умерла", - говорится в сообщении.

По информации горсовета, поскольку обстрел закончился недавно, число раненых может измениться, а число погибших будет сообщено позже.

В ведомстве добавили, что в целом за последние сутки в Харьковскою городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А. И. Мещанинова и городскую клиническую многопрофильную больницу №25 доставлены 44 раненых, из них - 20 военных. Из всех госпитализированных скончались двое военных и пятеро гражданских.

Как сообщал УНИАН, сегодня российская армия массированно обстреляла Харьков из "Градов". По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, в результате обстрела погибли десятки человек, еще сотни получили ранения.

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