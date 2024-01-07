Захватчики перегруппировываются на Купянском направлении, отметил офицер.

Российские оккупанты активизировались на Купянском направлении, в первую очередь, действия врага пока касаются борьбы за город Купянск Харьковской области.

"Вопрос по Харькову не стоит", рассказал экс-заместитель руководителя Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире канала "FreeДом". По его словам, сейчас поднимают вопрос по группировке войск врага, которая находится в российском городе Белгород и угрожает системе обороны Харьковской области.

"Однако, на мой взгляд, не надо так однозначно говорить, что все это нацелено на Харьков. По количеству войск и сил, которые есть у противника там, это 12 тысяч, плюс-минус. Такой группировкой выполнять задачи по Харькову вряд ли удастся. Можно делать все что угодно, но достигать серьезных результатов - вряд ли", - считает эксперт.

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Офицер подчеркнул, что на Купянском направлении определенно есть активизация оккупантов - там они перегруппировывают силы. "Но это, в первую очередь, пока касается борьбы за Купянск как хаб, который, конечно, россияне хотели бы захватить. Но многие такие захватнические планы врага благодаря действиям украинских Сил обороны уже не раз были разрушены. И на текущий момент вопрос по Харькову не стоит", - добавил Романенко.

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В западных СМИ появилась информация, что россияне могут возобновить наступление на Харьков. Позже военно-политический обозреватель Александр Коваленко сказал, что угроза вторжения врага в Харьковскую область будет всегда.

Кроме того, глава Черниговской военной администрации Вячеслав Чаус заявил, что Россия быстро может собрать на границе достаточно сил, чтобы повторно наступать на Черниговщину. Стоит отметить, что, по мнению Коваленко, у РФ нет достаточно сил, чтобы снова наступать на Чернигов и Киев.

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