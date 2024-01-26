По его словам, основой для этого станет то, чего удалось достичь в прошлом году.

Помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен назвал стратегию военной кампании победы Украины над Россией в 2024 году "наступательной".

Как пишет Голос Америки, по словам американца, эта стратегия будет опираться "на то, что было сделано в 2023 году". Особенно на "выдающийся успех в обеспечении доступа к Черному морю и дестабилизации возможностей России использовать Крым против Украины".

Он также отметил рост экономики Украины в прошлом году. При этом российских экономистов О'Брайен назвал "очень талантливыми", поскольку им удается "до сих пор прикрывать Путина" и удерживать уровень импорта почти на довоенном уровне.

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У помощника госсекретаря спросили, есть ли у Штатов запасной план на случай, если Конгресс не одобрит дополнительное финансирование для Украины.

"Я удержусь от соблазна обсуждать "план Б", - ответил О'Брайен.

В то же время он надеется, что необходимое голосование состоится в ближайшее время.

Помощь США для Украины

Конгресс США с осени прошлого года не может принять выделение Украине $61,4 млрд помощи.

Президент США Джо Байден 19 января подписал утвержденный обеими палатами Конгресса закон о финансировании правительства и предотвращении шатдауна без помощи Украины.

Несмотря на это Штаты до сих пор не могут согласовать новую программу военной помощи Украине. Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл выразил сомнения, что Конгресс вообще сможет договориться.

NYT написал, что Запад должен благодарить Украину за спасение, а не заставлять умолять об оружии.

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