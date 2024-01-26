Помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен назвал стратегию военной кампании победы Украины над Россией в 2024 году "наступательной".
Как пишет Голос Америки, по словам американца, эта стратегия будет опираться "на то, что было сделано в 2023 году". Особенно на "выдающийся успех в обеспечении доступа к Черному морю и дестабилизации возможностей России использовать Крым против Украины".
Он также отметил рост экономики Украины в прошлом году. При этом российских экономистов О'Брайен назвал "очень талантливыми", поскольку им удается "до сих пор прикрывать Путина" и удерживать уровень импорта почти на довоенном уровне.
У помощника госсекретаря спросили, есть ли у Штатов запасной план на случай, если Конгресс не одобрит дополнительное финансирование для Украины.
"Я удержусь от соблазна обсуждать "план Б", - ответил О'Брайен.
В то же время он надеется, что необходимое голосование состоится в ближайшее время.
Помощь США для Украины
Конгресс США с осени прошлого года не может принять выделение Украине $61,4 млрд помощи.
Президент США Джо Байден 19 января подписал утвержденный обеими палатами Конгресса закон о финансировании правительства и предотвращении шатдауна без помощи Украины.
Несмотря на это Штаты до сих пор не могут согласовать новую программу военной помощи Украине. Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл выразил сомнения, что Конгресс вообще сможет договориться.
NYT написал, что Запад должен благодарить Украину за спасение, а не заставлять умолять об оружии.