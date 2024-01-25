Россия потеряла потенциал для нападения на Европу, и это не стоило Западу ни одного своего солдата.

Украина уже защитила Европу от российской угрозы и продолжает это делать дальше. Это Запад должен благодарить украинцев и в дальнейшем поддерживать их оружием вместо того, чтобы заставлять Киев умолять партнеров о поставках. Такое мнение на страницах The New York Times высказал обозреватель-международник Томас Фридман.

По его мнению, причина российского вторжения заключается в том, что Кремль боится окончательного перехода Украины в западный лагерь. Крупная славянская страна, которая станет успешной в демократическом лагере - это именно то, что сделает "злодейскую славянскую автократию" Путина еще более изолированной и лишенной легитимности, чем когда-либо.

Фридман отметил, что украинцы несут на себе всю тяжесть войны и готовы это делать и дальше, а все, что они просят у Запада — это современное вооружение и финансовая помощь.

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"Как мы вообще можем отказываться? За десятки миллиардов долларов и ни одного убитого американского солдата Украина нанесла глубокое поражение путинской армии, что делает ее гораздо менее опасной для Запада и Киева. Это самое выгодное предложение, которое когда-либо получало НАТО", – пишет обозреватель.

Он отмечает, что усилиями Украины Россия потеряла львиную часть своих первоначальных военных ресурсов и поэтому на текущий момент не представляет угрозы для стран Европы. "Спасибо, Киев", - добавляет Фридман.

Обозреватель также приводит высказывания вице-премьер-министра Канады Христи Фриланд, которая на завтраке с лидерами НАТО в Давосе в этом году отметила, что именно Запад должен благодарить украинцев вместо того, чтобы заставлять их умолять о дополнительных поставках оружия.

Война в Украине: позиция Запада

Как писал УНИАН, канцлер Германии Олаф Шольц выразил убеждение, что переговоры между Киевом и Москвой на текущем этапе не имеют никакого смысла. Он напомнил, что именно Россия решила в 2022 году прекратить переговорный процесс и прибегла к полномасштабной агрессии в попытке уничтожить Украину. Шольц отметил необходимость продолжать поддержку Украины.

Между тем США до сих пор не могут согласовать новую программу военной помощи Украине. Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл выразил сомнения, что Конгресс вообще сможет договориться о предоставлении военной помощи Украине до президентских выборов, которые состоятся в ноябре.

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