Чиновник уверен, что Россия будет воевать, пока не увидит результатов американских выборов.

Россия будет продолжать кровавую войну против Украины, пока не увидит результатов президентских выборов в США.

Как заявил помощник госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, напряженность в ближайшие месяцы возрастет. Война зимой всегда "жесткая и сложная", передает "Голос Америки".

"Украинцы продолжают выбирать демократию, справедливость и европейское будущее, так же как дважды делали это на Майдане, и как сейчас происходит ежедневно на передовой борьбы против России", – сказал он.

Видео дня

Помощник Блинкена также заявил, что финансировать потребности Украины помогает "мощная международная коалиция". Однако Киев самостоятельно оплачивает две трети военных потребностей. Происходит это за счет внутренних ресурсов.

Помощь США для Украины

Конгресс США с октября прошлого года не может принять пакет о дополнительной помощи союзникам на $106 млрд. Около $61,4 млрд из них предусмотрены Украине.

По словам президента Польши Анджея Дуды, помощь США - "единственная надежда на победу Украины в войне с РФ и способ избежать большей войны и необходимости участия в ней американских военных".

Президент США Джо Байден 19 января подписал утвержденный обеими палатами Конгресса закон о финансировании правительства и предотвращении шатдауна без помощи Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: