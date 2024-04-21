По словам президента, украинским бойцам, которые держат оборону на том направлении, не хватает вооружения.

Российская Федерация до 9 мая планирует захватить Часов Яр в Донецкой области - впрочем, если ВСУ устоят, планы РФ начать контрнаступление в июне будут разбиты. Об этом в интервью NBC News сказал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, РФ планирует до 1 июня мобилизовать 300 тысяч бойцов, а еще до 9 мая - занять Часов Яр. При этом Украина готова к этому.

"Я рассчитываю, что мы выстоим, что поступит оружие вовремя, и мы сможем отбить врага, а потом разбить планы РФ относительно полномасштабных контрнаступательных действий в июне", - отметил глава государства.

По словам Зеленского, сегодня украинским бойцам, которые держат оборону на том направлении, не хватает нужного вооружения. Поэтому он рассчитывает на помощь от США.

"Я недавно был в регионе, говорил с бойцами. Бойцам не хватает техники, чтобы бороться с российскими дронами-разведчиками, которые корректируют артиллерийский огонь России, а также не хватает артиллерийских снарядов", - подчеркнул президент.

Битва за Часов Яр - последние новости

У войск "Хортица" есть плохие новости для Путина относительно битвы за Часов Яр Донецкой области. Так, по данным ВСУ, населенный пункт продолжает оставаться под контролем Украины.

При этом оккупанты плотно и на постоянной основе применяют артиллерию - как ствольную, так и реактивные средства ведения огня.

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