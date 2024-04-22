По словам президента, нужно понимать, что молодое поколение ориентируется в технологиях гораздо быстрее.

Вооруженным силам Украины нужны молодые бойцы в хорошей физической форме и разбирающиеся в технологиях. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью журналисту Хьюго Декрипту.

Он отметил, что на войне нужны молодые бойцы, и речь идет не только о физическом состоянии, но и о владении современными технологиями.

"Есть соответствующие критерии и приоритеты относительно возраста и физического состояния бойцов, которых нужно тренировать, и после этого они отправляются на фронт. И этот запрос есть от военного командования. Показывая конкретные цифры, которые нужны им в украинской армии, нужно готовить бригады, которые придут на замену тех бригад, которые уже два года стоят на фронте. Чтобы это сделать, чтобы это была адекватная замена, людям нужно тренироваться и быть в серьезном физическом состоянии. При всем уважении к нашим воинам, но мы говорим о том, что есть разница между 25-ти летним воином и 50-ти летним воином. И это факт. На разных направлениях разные вызовы, разная война и разные технологии. Более молодые люди сегодня нужны, потому что более современная война. Не только физическое состояние, но и люди, которые ориентируются в технологиях, что очень важно", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналиста относительно снижения призывного возраста с 27 до 25 лет.

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По словам президента, нужно понимать, что молодое поколение ориентируется в технологиях гораздо быстрее.

"Они это понимают. И скажу откровенно, они это своими руками и создали, их мозг, именно молодежи. Поэтому это также одна из причин. Я подписал закон, который проголосовал парламент, и все мы это делали по запросу военных. Там есть аргументация всех этих шагов", - добавил глава государства.

Снижение предельного возраста призывников - детали

В мае 2023 года Верховная Рада проголосовала за снижение предельного возраста призывников до 25 лет ("О внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе").

Им уменьшается предельный возраст пребывания граждан на воинском учете призывников с 27 до 25-летнего возраста. Зеленский подписал этот закон 2 апреля 2024 года.

Военный аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий уверен, что оптимальный возраст для мобилизации - мужчины 25-35 лет, это лучшие бойцы. "В 25 лет - это уже взрослый мужчина, за исключением определенных медицинских случаев. И в 30 лет - это однозначно взрослый мужчина, а 35 - это совсем взрослый и опытный мужчина, но у него - еще физически здоровое тело", - сказал эксперт.

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