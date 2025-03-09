Качество оружия и техники будет ухудшаться, поскольку его нельзя будет отремонтировать или заменить.

Администрация президента США Дональда Трампа прекратила поставки оружия и обмен разведданными, которые имели решающее значение для сопротивления Украины в противостоянии с Россией. Как пишет The Wall Street Journal, влияние этой остановки поначалу будет ограниченным, но со временем обрушится на Украину "каскадом" и лишит ВСУ самого эффективного оружия.

Основной непосредственный эффект будет ощущаться из-за прекращения разведывательной деятельности, что ограничит способность Украины наносить точные дальние удары. Последствия от отсутствия поставок свежего оружия будут проявляться дольше, но будут каскадными и усугубляться, сказал представитель США.

ВСУ могут быть вынуждены отступить

Оборонная стратегия Украины основана на уничтожении российских войск и вооружения до того, как они достигнут украинских передовых окопов.

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По словам осведомленного источника, на США приходится более половины иностранных поставок 155-мм артиллерийских снарядов Украины. При этом даже с американскими снарядами Украина в настоящее время может выпустить один на каждые три, которые выпускает Россия.

Франц-Штефан Гади, аналитик по вопросам обороны из Вены, сказал, что это может привести к тактическому отступлению в некоторых районах, хотя он считает, что фронт может удержаться в ближайшей перспективе.

"В целом это не катастрофично", — сказал он. "Зависимость от США в 2025 году намного меньше, чем в 2022 или 2023 году".

Дальнобойные удары

ВСУ в значительной степени зависят от США в плане ракет и снарядов, которые могут точно поражать российские позиции, таких как HIMARS. Именно нехватка ракет к этим системам, возможно, больше всего повлияет на Украину, за ней следуют артиллерийские снаряды и ракеты ПВО, сказал бывший высокопоставленный чиновник США, участвовавший в поставках в Украину.

Результатом дальнобойных ударов является снижение давления на передовые позиции, поскольку они уменьшают количество и скорость, с которой Россия может перебрасывать людей и технику на поле боя.

"Если они не могут измотать россиян до того, как те войдут в зону боевых действий, то это просто усложняет задачу их армии. Им нужно иметь возможность убивать русских глубоко и точно на расстоянии", — сказал бывший главный командующий НАТО Филип Бридлав.

Кроме того, удары на большие расстояния зависят от разведки США, которая помогает определять цели и предоставлять точные данные о местоположении, поэтому прекращение разведки повлияет на удары еще до того, как закончатся боеприпасы.

Самое эффективное оружие будет выходить из строя

Потеря американских боеприпасов будет усугубляться постепенным ухудшением качества уже поставленного оружия, если его нельзя будет отремонтировать или заменить.

В частности, это касается гаубицы M777, которая является любимым оружием украинских артиллеристов, сказал заместитель командующего ракетными и артиллерийскими войсками Украины полковник Сергей Мусиенко.

В Украину было отправлено 180 единиц M777, больше, чем любой другой артиллерии. Почти все поступили из США.

Хотя европейские страны позже отправили Украине новые САУ, но многие украинцы по-прежнему предпочитали M777, потому что они были просты в использовании, редко ломались и в случае повреждения их можно было быстро починить. Украинский запас M777 в среднем находится вне поля боя для ремонта в два раза меньше, чем более современная самоходная артиллерия, отметил один из украинских чиновников.

Нехватка запасных частей также может в конечном итоге убрать с поля боя любимые боевые машины пехоты многих украинцев - Bradley.

США поставили более 300 Bradley, которые больше не производятся. В прошлом году американские чиновники заявили, что они намерены предоставить трехмесячный запас запчастей для оборудования, отправляемого в Украину.

Украинские механики уже стали экспертами в производстве собственных запасных частей. Тем не менее, это не всегда работает, отмечает WSJ. Например, M777 изготовлен из титана, который трудно сваривать и который не всегда доступен. Немецкие чиновники заявили, что попытки Украины использовать иностранные детали на своих танках и гаубицах часто заканчивались дальнейшим повреждением техники.

ПВО для Украины

В настоящее время у Европы нет на суше ничего, что могло бы сравниться с возможностями американской системы Patriot по уничтожению российских баллистических и гиперзвуковых ракет.

У Украины около пяти систем Patriot, три из которых поставлены из США. Теперь самой большой проблемой для Украины станет получение ракет американского производства, которых и так не хватало.

Франция и Италия поставили систему противоракетной обороны Samp/T, которая была разработана для борьбы с баллистическими ракетами. Но после прибытия на Украину программное обеспечение системы дало сбой, и она не смогла поразить баллистические ракеты, по словам осведомленных источников. По их словам, вскоре на Украине также закончились ракеты Aster, которые использует Samp/T.

Остановка помощи США - последствия

Остановка американской помощи Украине повлияет на способность Сил обороны сбивать российские ракеты и наносить удары по российским войскам в их тылу.

Также УНИАН писал, что решение Трампа приостановить передачу разведывательной информации Украине, вероятно, уже сыграло на руку россиянам в рамках их усилий в Курской области.

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