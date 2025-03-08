Америка имеет не только больше технических возможностей для ведения разведки, но и большее количество аналитиков, работающих с разведданными.

Союзники Украины в Европе пытаются спешно заполнить пустоту, оставленную остановкой американской военной помощи. Но полностью заместить США у них не получится, пишет Politico.

Издание отмечает, что американская разведывательная помощь была очень важной для Украины как в обороне, так и в атаке. При этом американцы имеют очень разнообразные источники информации - от спутниковых снимков до данных агентурной разведки. Теперь европейские "тяжеловесы в разведке" - Великобритания, Франция и в определенной степени Германия - попытаются заполнить прогналину.

"Я не уверен, что европейские страны действительно смогут преодолеть этот разрыв", - сказал европейский чиновник, знакомый с возможностями союзников, который говорил на условиях анонимности.

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Разведывательная инфраструктура США опирается на 18 различных государственных ведомств и значительно превосходит своих европейских коллег, особенно в сфере спутниковых технологий и аналитических возможностей.

"Это действительно вопрос массы. У нас больше аналитиков и больше систем, и в некотором смысле есть еще более изощренные системы", - сказал Джим Таунсенд, который работал заместителем помощника министра обороны по вопросам Европы и НАТО во время администрации Обамы.

Бывший помощник генерального секретаря НАТО по вопросам оборонных инвестиций Камиль Гранд назвал решение Трампа о запрете передачи разведданных украинцам "наиболее вредным и враждебным решением". Он отметил, что эффект от остановки поставок оружия проявится лишь через несколько месяцев и может быть смягчен помощью от Европы. А вот отсутствие американских разведданных будет иметь ощутимые последствия "в краткосрочной перспективе".

Главная проблема заключается в том, что без американской разведки украинцы имеют гораздо меньше оперативной информации в режиме реального времени об активности российских войск и их логистике.

"Сейчас мы имеем меньше информации о том, что происходит по ту сторону линии фронта. У нас есть некоторые наши собственные возможности, полученные от людей разведданные, но разведка США была очень ценной для того, чтобы держать нас в курсе", - сказал аналитик Национального института стратегических исследований Украины Николай Белесков.

Украина особенно обеспокоена любыми перерывами в предупреждениях о российских ракетных атаках.

"Для противоракетной обороны каждая секунда важна. Вам нужна спутниковая разведка военного уровня, чтобы обнаружить запуск ракеты", - сказал Белесков.

На вопрос, могут ли какие-либо европейские страны заменить ныне приостановленную разведку, Белесков ответил "лишь частично, полностью нет".

Остановка помощи от США: последние новости

Как писал УНИАН, остановка американской помощи Украине повлияет на способность Сил обороны сбивать российские ракеты и наносить удары по российским войскам в их тылу. В меньшей степени пострадает система борьбы с дронами, так как она меньше зависит от помощи от союзников.

Также мы рассказывали, что решение Трампа приостановить передачу разведывательной информации Украине, вероятно, уже сыграло на руку россиянам в рамках их усилий в Курской области. Украина потеряла там сотни бойцов и рискует потерять весь плацдарм.

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