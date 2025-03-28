Москва цинично врет о стремлении к миру, продолжая умышленно атаковать гражданские объекты в Украине.

Вечером 27 марта российские оккупационные войска нанесли удар по Полтаве. Враг целенаправленно атаковал гражданскую инфраструктуру, заявили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"Военные РФ продолжают терроризировать гражданское, мирное население Украины. Российские захватчики совершили очередное военное преступление – применив БпЛА типа "Shahed", массированно атаковали Полтаву. Целенаправленно били по гражданской инфраструктуре, жилой застройке и админзданиям предприятий нефтегазовой промышленности", – говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что Москва цинично врет о стремлении к миру, продолжая умышленно атаковать гражданские объекты и подвергая опасности мирное население Украины.

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"Оккупанты ежедневно совершают военные преступления на территории Украины. Они не имеют сроков давности. Их фиксируют, документируют и передают в соответствующие международные институты. Наказание неотвратимо", – резюмировали военные.

Удар по Полтаве

Российские оккупанты продолжают терроризировать мирные украинские города. 26 марта под атакой оккупантов оказалась Полтава. В городе раздавались взрывы – после одного из них кое-где исчезла электроэнергия. Местные власти сообщали, что уже ведутся работы над восстановлением электроснабжения.

Также известно, что повреждены складские помещения одного из предприятий в пределах Полтавской общины. Над устранением последствий удара работала ГСЧС.

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