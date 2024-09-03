Частично разрушено одно из зданий Института связи, многие оказались под завалами. Промежуток между тревогой и прилетом был столь коротким, что люди не успели добежать до убежища.

Российские захватнические войска нанесли двумя баллистическими ракетами удар по учебному заведению в Полтаве, в результате чего к настоящему времени уже известно о более 40 погибших и 180 раненых.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в Telegram. Глава государства отметил, что получил предварительные доклады о российском ударе по Полтаве.

"По имеющейся сейчас информации, две баллистические ракеты. Попадание по территории учебного заведения и соседней больницы. Было частично разрушено одно из зданий Института связи. Люди оказались под завалами. Многих удалось спасти. Более 180 человек ранены. К сожалению, много погибших. По состоянию на данный момент известно о 41 погибшем. Мои соболезнования всем родным и близким", - подчеркнул Зеленский.

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Президент поручил провести полное и оперативное расследование всех обстоятельств случившегося.

"Привлечены все необходимые службы к спасательной операции. Я благодарен каждому и каждой, кто с первых минут после попадания помогает людям, кто спасает жизни", - добавил Зеленский.

Как уверяет Зеленский, российская сволочь обязательно ответит за этот удар. "И мы снова и снова говорим всем в мире, кто силен, чтобы остановить этот террор: системы ПВО и ракеты к ним нужны в Украине, а не где-то на складе. Дальнобойные удары, которые могут защитить от российского террора, необходимы сейчас, а не когда-то потом. Каждый день промедления – это, к сожалению, гибель людей.

Как сообщают в Министерстве обороны в Telegram, временной промежуток между тревогой и прилетом смертельных баллистических ракет был настолько коротким, что застав людей в момент эвакуации в бомбоубежище.

"Частно разрушено одно из зданий института, многие оказались под завалами. Благодаря слаженной работе спасателей и медиков удалось спасти 25 человек, из которых 11 деблокированы из-под завалов", - говорится в сообщении.

В то же время спасатели продолжают работу.

Как сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, вблизи места попадания находится жилой массив. "В многоэтажках ударной волной выбило остекление, повреждены фасады", - отметил Клименко.

По его словам, полиция проводит поквартирный обход – проверяют, нет ли пострадавших. Уже зафиксировано около сотни заявлений о поврежденном имуществе.

Кроме того, в Полтавской области с завтрашнего дня объявлен трехдневный траур в память о погибших из-за российского ракетного удара.

Удары окупантов по Украине

Во время комбинированного удара по Киеву утром 2 сентября российские войска применили зенитную ракету типа 48Н6ДМ от комплекса С-400 в режиме "земля-земля".

В ночь на 2 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киевской, Сумской и Харьковской областях, применив баллистические, крылатые и зенитные управляемые ракеты, также атаковали ударными БПЛА. Россияне запустили по Украине 4 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской области.

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