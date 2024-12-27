Первый пленный солдат КНДР умер из-за обострения ран, - Yonhap

Южная Корея утверждает, что получила данные о смерти северокорейца от разведки "дружественной страны".

Первый пленный солдат КНДР умер от обострения ран. Это произошло в пятницу, 27 декабря, пишет Yonhap со ссылкой на данные разведки Южной Кореи.

Отмечается, что информацию о смерти первого пленного северокорейца Южная Корея получила из данных разведки "дружественной страны". По предварительным данным, он умер в пятницу от обострения ран, пробыв в плену день.

"Мы подтвердили через разведывательную организацию дружественной страны, что северокорейский солдат, захваченный живым 26 декабря, умер незадолго до того, как его ранения обострились", - заявили в Национальной службе разведки (NIS).

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Кроме того, в СМИ заявляют, что северокорейского солдата якобы "захватили" через трое суток после того, как он получил ранение. Украина официально не комментировала эту информацию.

Первый солдат КНДР в плену

Как сообщал УНИАН, в СМИ появилась информация о том, что украинские военные взяли в плен раненого северокорейского солдата в Курской области.

Солдат получил ранение перед тем, как попал в плен. В сети показали его фото. Северокореец попал в плен в результате успешной операции ССО. Также украинцы захватили трофеи, включая бронетранспортер с противокумулятивной защитой.

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