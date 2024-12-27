Этот солдат станет первым случаем пополнения "обменного фонда" украинской армии северокорейскими военными.

Украинские военные взяли в плен раненого северокорейского солдата в Курской области. Об этом сообщает Yonhap News Agency со ссылкой на южнокорейскую разведку.

Информация о пленном северокорейце появилась ранее в сети. 27 декабря Национальная разведывательная служба Республики Корея подтвердила этот факт.

"Благодаря обмену информацией в режиме реального времени с разведывательной организацией дружественной страны, мы подтвердили захват раненого северокорейского солдата и намерены тщательно изучить дальнейшее развитие ситуации", - говорится в заявлении.

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Вчера, 26 декабря, ряд украинских Telegram-каналов и СМИ опубликовали информация о том, что бойцы Сил специальных операций ВСУ захватили первого северокорейского солдата во время боевых действий в Курской области.

Солдат получил ранения перед тем, как попал в плен. В сети показали его фото. Северокореец попал в плен в результате успешной операции ССО. Также украинцы захватили трофеи, включая бронетранспортер с противокумулятивной защитой.

Этот солдат станет первым случаем пополнения "обменного фонда" украинской армии северокорейскими военными.

Солдаты КНДР на войне

Как сообщал УНИАН, ранее Силы спецопераций расшифровали дневник бойца из Северной Кореи, которого ликвидировали на Курщине.

Рядовой Гьонг Хонг Джонг описал тактику сбивания украинских дронов и укрытия от артиллерии. Она заключается в том, чтобы один из солдат был приманкой для беспилотника, а другие пытались его поразить.

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