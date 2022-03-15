Мэр Дмитрий Орлов говорит, что захватчики отключили в городе систему оповещения населения об опасности.

В Энергодаре оккупанты нападают на мирное население.

Об этом во время информационного телемарафона сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

По его словам, российские оккупанты отключили систему оповещения, которая предупреждала горожан об опасности, о воздушной угрозе.

"У нас нет возможности даже предположить, что, когда и где там происходит... Оккупанты ездят по городу днем, проверяют автомобили, бьют переднее стекло, если оно затонировано, отбирают мобильные устройства. Уже есть случаи нападений на мирное население. Полная анархия происходит", - рассказал мэр.

Орлов также сообщил, что, несмотря на 11 сутки оккупации, в Энергодаре есть тепло-, энерго-, водоснабжение. Также, по его словам, горожане получили гуманитарный груз.

Кроме того, мэр подчеркнул, что настроения жителей Энергодара не изменились.

"Патриотическая позиция даже укрепилась, потому что мы видим, что это за люди и что они делают. Надеемся, что мы быстрее победим, будем все это восстанавливать и вернемся к нормальной жизни!", - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, вчера в пресс-службе Энергоатома заявили, что российские оккупанты, которые захватили Запорожскую АЭС в Энергодаре, намерены взорвать боеприпасы прямо напротив энергоблока.

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