Надя Пришляк

Оккупанты из-за замерзания почвы начали применять тяжелую технику для наступления, чего не делали уже очень давно.

Оккупанты снова нарастили количество боевых столкновений на Покровском направлении, привлекая к атакам тяжелую бронированную технику.

Об этом сказал военный аналитик, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в эфире "Апостроф TV". По его словам, враг начал задействовать большое количество бронированной техники, потому что этому способствуют погодные условия - похолодало, почва стала твердой. "На Покровском направлении оккупанты давно не использовали тяжелую технику, а сейчас ее задействуют. Оккупанты давят, но каких-то неожиданностей со стороны россиян для Сил обороны нет, поэтому делается все, чтобы их остановить, а где можно перейти и к контрнаступательным действиям", - рассказал Гетьман.

Он напомнил, что оккупанты наступают на Покровск с лета 2024 года и ничего не могут сделать, пытаются обойти город с разных сторон. По его словам, россияне сейчас попытаются усилить наступательные действия на Покровск, добавить туда людей, технику.

Видео дня

Гетьман отмечает, что у врага "окно возможностей" есть только до конца следующей недели, потому что холодная погода способствует привлечению тяжелой техники, а уже где-то на третью годовщину полномасштабного вторжения - 24 февраля, начнется потепление и тогда штурмовые действия делать будет крайне трудно. "Если захотят россияне захватить город или начать уличные бои, то следующая неделя может стать решающей. Если нет, то дальше по грязи они уже ничего особенного не сделают", - отметил эксперт.

Отвечая на вопрос по поводу усиления Россией обстрелов Украины и давления по всей линии фронта, Гетьман отметил, что это "довольно прогнозируемые вещи" и так происходит всегда, когда проходят какие-то международные встречи. По его словам, также враг немного, условно говоря, передохнул, потому что неделю назад было менее 100 боевых столкновений по всему участку фронта за сутки. При этом добавил, что это попытка давить на партнеров Украины - европейцев и США, тем более с учетом того, какие "неоднозначные вещи" происходят на всех этих переговорах, чтобы склонить к российской позиции. "Какого-то военного объяснения здесь нет, это политические вещи", - подчеркнул эксперт.

Гетьман также сказал, что это небольшое, так называемое затишье, с уменьшением количества боестолкновений могло быть связано с тем, что россияне анонсировали, что будут готовиться к наступательным действиям, которые запланированы на весну этого года - апрель-май, которые продлятся до конца 2025 года.

Война в Украине: новости

Продвижение российских оккупантов в Украине замедлилось, как раз когда президент США Дональд Трамп начал настаивать на переговорах о прекращении войны.

Аналитики отметили, что замедление со стороны россиян, возможно, происходит из-за растущего истощения. Высокопоставленный военный США сказал, что Россия сосредоточила десятки тысяч солдат на маленькой территории, продвигаясь исключительно за счет численного превосходства, создавая при этом легкую добычу для украинских войск. Недавно небольшая контратака Украины вернула целое село.

Вас также могут заинтересовать новости: