Он отметил, что возобновить поставки воды, электроэнергии в некоторых районах города из-за обстрелов очень трудно.

Ситуация в Лисичанске (Луганская область) обостряется, поэтому нужно эвакуироваться, пока есть такая возможность.

Об этом глава военно-гражданской администрации города Лисичанска Александр Заика сказал в видеообращении в Telegram.

"Ситуация обостряется. Пока есть такая возможность - эвакуируйтесь. Очень тяжелая и напряженная ситуация, что будет там через 5-10 минут - никто не знает. Я вас призываю, я вас умоляю - нужно эвакуироваться", - подчеркнул он.

По его словам, украинские вооруженные силы делают все возможное, чтобы оборонить город. При этом он отметил, что возобновить поставки воды, электроэнергии в некоторых районах города из-за обстрелов очень трудно. "Я понимаю, что нет света, нет воды в нескольких районах, но, к сожалению, сделать это становится все труднее, поэтому призываю вас: выезжайте в безопасные районы, пока есть такая возможность", - сказал глава Лисичанской ВГА.

Напомним, сегодня с Луганщины несмотря на отсутствие коридоров удалось эвакуировать почти полсотни жителей.

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