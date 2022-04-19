10 северодончан и 38 лисичан уже эвакуированы.

Почти 50 жителей Северодонецка и Лисичанска направляются в безопасные регионы Украины.

Об этом сообщает начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Непростая ситуация безопасности, но жизнь каждого спасенного стоит усилий. 10 северодончан и 38 лисичан уже эвакуированы. Они направляются в другие области - туда, где безопасно. Сегодня вывезем всех желающих – ищем в самых отдаленных бомбоубежищах, информируем людей о возможности безопасно и бесплатно выехать, узнаем об одиноких пожилых людей, помогаем им. Но случаются и сложные случаи, когда не хотят покидать подвал родители с детьми школьного возраста. Уговариваем, объясняем, что ребенок должен как можно скорее возобновить обучение. Постепенно удается" - подчеркнул Гайдай.

Глава ОВА в очередной раз призвал жителей по возможности эвакуироваться. "Хотя бы ради детей", - добавил он.

Напомним, на 19 апреля назначено два эвакуационных поезда из Донбасса, а вот согласованных гуманитарных коридоров не будет.

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