Впрочем, пока о подробностях операции по подрыву "министра" боевиков не раскрывают.

Подрывом так называемого "временно исполняющего обязанности главы министерства внутренних дел ЛНР" Игоря Корнета организовала Служба безопасности Украины.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на информированного собеседника в правоохранительных органах.

Других подробностей источник УП пока не предоставил.

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Подрыв Корнета - что известно

15 мая в центре временно оккупированного Луганска в результате взрыва получил ранение так называемый "временный исполняющий обязанности главы МВД" самопровозглашенной "ЛНР" Игорь Корнет.

Корнет пострадал в результате взрыва в барбершопе. Он в тяжелом состоянии. По неподтвержденным сведениям, в Луганске могло сработать самодельное взрывное устройство.

Тем временем террорист Игорь Стрелков-Гиркин злорадствует покушением на "главу МВД ЛНР" Игоря Корнета. Он иронично заявил, что расплата приходит даже для тех, кто ничего не делал для того, чтобы "одержать победу в этой войне".

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