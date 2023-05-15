Подрыв Корнета устроила СБУ / REUTERS

Подрывом так называемого "временно исполняющего обязанности главы министерства внутренних дел ЛНР" Игоря Корнета организовала Служба безопасности Украины.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на информированного собеседника в правоохранительных органах.

Других подробностей источник УП пока не предоставил.

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Подрыв Корнета - что известно

15 мая в центре временно оккупированного Луганска в результате взрыва получил ранение так называемый "временный исполняющий обязанности главы МВД" самопровозглашенной "ЛНР" Игорь Корнет.

Корнет пострадал в результате взрыва в барбершопе. Он в тяжелом состоянии. По неподтвержденным сведениям, в Луганске могло сработать самодельное взрывное устройство.

Тем временем террорист Игорь Стрелков-Гиркин злорадствует покушением на "главу МВД ЛНР" Игоря Корнета. Он иронично заявил, что расплата приходит даже для тех, кто ничего не делал для того, чтобы "одержать победу в этой войне".

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