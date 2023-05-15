Подрывом так называемого "временно исполняющего обязанности главы министерства внутренних дел ЛНР" Игоря Корнета организовала Служба безопасности Украины.
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на информированного собеседника в правоохранительных органах.
Других подробностей источник УП пока не предоставил.
Подрыв Корнета - что известно
15 мая в центре временно оккупированного Луганска в результате взрыва получил ранение так называемый "временный исполняющий обязанности главы МВД" самопровозглашенной "ЛНР" Игорь Корнет.
Корнет пострадал в результате взрыва в барбершопе. Он в тяжелом состоянии. По неподтвержденным сведениям, в Луганске могло сработать самодельное взрывное устройство.
Тем временем террорист Игорь Стрелков-Гиркин злорадствует покушением на "главу МВД ЛНР" Игоря Корнета. Он иронично заявил, что расплата приходит даже для тех, кто ничего не делал для того, чтобы "одержать победу в этой войне".