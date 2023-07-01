По словам Подоляка, в ходе переворота у Кремля и российских спецслужб не оказалось кандидатуры "переходного гаранта".

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин не был самостоятельным игроком в несостоявшемся вооруженном мятеже в РФ 24 июня, считает советник главы ОП Михаил Подоляк. Однако его неконтролируемость на определенном этапе ввергла кремлевские элиты в панику.

"За ним стоят специальные службы, которые попробовали реваншировать за то, что с ними сделал в 2002-м субъект Путин. То есть, он поставил на свои родные службы, ФСБ... А кто проиграл в эти годы?... ГРУ - как версия возможна, но она неполная. Поскольку Пригожин уже не являлся контролируемым субъектом. Для Пригожина резко увеличились риски, в том числе, личного физического обнуления, потери контроля над активом ЧВК "Вагнер", - рассказал Подоляк.

Чтобы как-то удержаться, Пригожин фальстартовал, считает он. "Единственный человек, который пытался удержать ситуацию под контролем, был как раз Патрушев (секретарь Совета Совбеза РФ - УНИАН). Но Патрушев сегодня тоже существенно потерял репутацию, потому что он не является консенсусной фигурой для представителей многих других элитных груп", - объяснил советник главы ОП.

По словам Подоляка, в ходе переворота у Кремля и российских спецслужб не оказалось кандидатуры "переходного гаранта".

Тем не менее Подоляк уверен, что это только начало "смуты" в России. "Больше всех сейчас выиграл Шойгу. Обнулить его сейчас Путин не может, а сам Шойгу полностью зависит от Путина. Сколько Путин будет президентом - столько Шойгу может чувствовать себя в безопасности. Затем у него будет очень мало шансов остаться даже физически", - высказался Подоляк.

Мятеж в России - главное

В течение 24 июня 2023 года колонны "вагнеровцев" по приказу Евгения Пригожина оставили полевые лагеря и двинулись в сторону Москвы, чтобы "остановить" военное руководство России.

Тогда боевикам удалось легко захватить военные объекты Ростова и поучаствовать в кровопролитных для ВКС РФ боях в Воронежской области.

Путин назвал поступок своего "повара" "предательством" и "ножем в спину" и сразу же подключил к переговорному процессу беларусского диктатора Александра Лукашенко.

Уже под вечер Пригожин остановил движение "частной армии", заявив, что отказывается проливать "русскую кровь". Главаря террористов сразу же отправили в Беларусь. Часть "вагнеровцев", согласно спутниковым снимкам", скорее всего, разместят в Беларуси.

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