Советник главы ОПУ показал разрушенные деревни-призраки.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк посетил Херсонскую область. Он призвал союзников Украины представить ВСУ дальнобойное оружие, чтобы освободить юг от российских оккупантов.

Соответствующее видео советник главы ОПУ опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

Он отметил, что позиции украинских бойцов и российских оккупантов в Херсонской области разделяют считанные километры.

"Херсонщина. Считанные км от российских позиций. Десятки разрушенных деревень-призраков, которые временно покинула жизнь ... наши ребята на местах, настрой боевой. Даже с ограниченными ресурсами отбиваем врага", - говорится в сообщении.

При этом Подоляк указал, что украинским военным не хватает одного - дальнобойного оружия, но ВСУ в любом случае выкинут Россию с юга Украины.

Как ранее сообщал УНИАН, советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что на Херсонском направлении украинские войска создали устойчивый плацдарм.

В свою очередь начальник объединенного координационного пресс-центра сил охраны и обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что наступательные силы ВСУ на юге страны сковывают силы врага.

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