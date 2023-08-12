Такие потуги связаны с "Минском два", считает советник главы Офиса президента.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раскрыл "феномен" спорного предложения президента ОАЭ Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна посадить Путина и Зеленского за один стол переговоров "ради мира".

Отметим, соответствующий вариант для завершения войны в Украине лидер ОАЭ озвучил во время "климатической" конференции ООН в начале августа. Как отметил Подоляк в эфире национального телемарафона, РФ пошла бы на этот шаг, так как стремиться к переговорам с Киевом, чтобы возродить формат "Минск два".

"Феномен очень примитивен. Они хотят запустить переговорный процесс, естественно, не ради какого-то результата. Никакого результата не будет. А ради "Минска два" - самого процесса, который походу своего продвижения позволит России дальше убивать, дальше провоцировать, дальше инвестировать деньги в различные очаги нестабильности не только в Украине, но и по миру, дальше проводить коррупционные какие-то действия и так далее. То есть России нужен переговорный процесс исключительно в рамках усиления преступных действий", - пояснил Подоляк.

Он в очередной раз напомнил позицию МИД Украины о том, что невозможно вести диалог со страной-преступницей по крайне мере до момента деоккупации территорий Украины: "Очень важно не забывать, что Россия - это абсолютно юридически зафиксированная страна-вор, она украла часть территорий, в данном случае оккупировала в рамках международного права, и соответственно, она абсолютно точно убила большое количество гражданского населения. То есть, вор и убийца предлагает теперь политически и юридически урегулировать свои преступления", - указал Подоляк.

Кулеба резко прошелся по инициативе главы ОАЭ

Напомним, 10 августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Corriere della Sera прокомментировал "реальность" варианта, который предложил президент ОАЭ.

Он подчеркнул, что с Россией никто не будет говорить до момента, пока оккупанты не выйдут с захваченных территорий Украины. В этом контексте министр рассматривает как дипломатический путь урегулирования, так и силовую развязку.

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