По данным СМИ, встреча может состояться на Климатической конференции ООН, которая пройдет в Дубае в ноябре-декабре.

Президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян заявил о своем желании организовать встречу президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Как сообщает ливанская газета L'Orient-Le Jour, встреча может состояться на конференции ООН по климату, которая пройдет в Дубае в ноябре-декабре.

Как отмечает издание, о данных планах проинформированы президент США, Джо Байден и Папа Римский, которые выразили согласие с инициативой.

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В то же время, на данный момент ни Путин, ни Зеленский не подтвердили свое участие в этой конференции.

Возможность переговоров между Украиной и Россией

В последнее время появляется все больше "посланников мира", которые предлагают якобы завершить войну, проведя мирные переговоры с РФ.

В частности, в конце февраля 2023 года Китай обнародовал свой "мирный план" по Украине, предложив прекратить боевые действия и отказаться от односторонних санкций.

Позже африканские страны также решили показать свои идеи по установлению мира в Украине. Кроме того, Бразилия пыталась "помирить" Киев и Москву, также к этому присоединилась ЮАР.

Кроме того , Папа Римский присылал своегго представителя в Киев и москву для переговоров. Правда, после визита в Россию представитель Ватикана заявил, что у них нет мирного плана по завершению войны в Украине.

В то же время Украина неоднократно заявляла, что не будет вести с Россией мирные переговоры, пока вражеские войска находятся на ее территории.

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