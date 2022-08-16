Взрывы в Крыму прогремели рано утром 16 августа.

Крым - это про Черное море и отдых, а оккупированный российскими боевиками полуостров - это взрывы на складах и рост смертельной опасности для захватчиков.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"Утро возле Джанкоя началось со взрывов. Еще раз напомню, что Крым - это про Черное море, горы, отдых и туризм. А оккупированный российскими боевиками Крым - это про взрывы складов и рост смертельной опасности для захватчиков и воров. Демилитаризация в действии", - написал он.

Взрывы в Крыму: главное

Взрывы в Крыму прогремели рано утром 16 августа. Оккупационная власть сначала убеждала, что произошел пожар на электрической подстанции. Деталей не сообщалось.

В то же время председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что горит российская воинская часть в поселке Qalay (Азовское) Джанкойского района во временно оккупированном Крыму.

Ранее нардеп Алексей Гончаренко сообщал, что уничтожен склад с российскими боеприпасами.

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