Одной из основных проблем является отсутствие квалифицированных переводчиков.

К концу года 10 тысяч украинских солдат должны закончить обучение в Германии в рамках программы Запада по оснащению ВСУ танками, артиллерией и системами противовоздушной обороны. Как пишет Financial Times, при этом существует ряд проблем, замедляющих процесс обучения, и одной из основных является нехватка компетентных переводчиков.

"Большой проблемой является перевод слов, используемых в военном или техническом контексте… Слова, которые никто не использует в повседневной жизни", - рассказал голландский бригадный генерал Мартин Бонн.

Отмечается, что европейские тренеры хвалят "огромную мотивацию" украинских новобранцев. В то же время они указали на еще одну проблему – значительные отличия в возрасте и способностях прибывших на обучение солдат. FT связывает это с тем, что украинские командиры на передовой часто не желают отдавать своих лучших людей. Так, одному волонтеру, оказавшемуся в Германии, был 71 год.

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Германия - не единственная страна, которая сталкивалась с проблемами перевода во время программ обучения. Похожая проблема возникла в Дании во время подготовки к управлению истребителями F-16. Датские военные заявили, что подготовка задерживается из-за проверки пилотов службой безопасности. По словам чиновников, дополнительными причинами задержания стали знание языка и проверка здоровья.

Европейские командиры находятся в тесном контакте с украинскими коллегами и стремятся быстро реагировать на обратную связь и меняющиеся требования. Тем не менее, западной подготовке часто бывает трудно оправдать ожидания обеих сторон.

"Киев стремится к увеличению общевойсковой подготовки, включающей учения с использованием танков, бронетехники, артиллерии, пехоты и беспилотников, чтобы более точно воспроизвести условия, существующие на поле боя, но такие учения могут быть рискованными. Западные страны, по понятным причинам, нетерпимо относятся к несчастным случаям, но их подход "не очень хорошо сочетается с требованиями к стажерам", - указывает издание.

Подготовка украинских военных на Западе

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты обучают подразделения ВСУ на новой технике, а также – ведению тактики по НАТОвским стандартам. Это обучение проходит в Германии. Также в Великобритании прошли курс подготовки около 900 морских пехотинцев.

Недавно Франция объявила тендер на оказание поддержки в обучении украинских военных, планируя привлечь к этой миссии частные компании, в первую очередь те, которые основаны или управляются бывшими французскими военнослужащими.

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