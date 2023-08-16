Часть тренингов может проходить на более близких к Украине территориях, то есть в Польше или Румынии.

Министерство вооружённых сил Франции объявило тендер на оказание поддержки в обучении украинских военных, сообщает Le Point. Таким образом, ведомство открыло двери для привлечения к этой миссии частных компаний-партнёров - в первую очередь тех, которые основаны или управляются бывшими французскими военнослужащими.

Как сообщает издание, тендер касается трёх основных областей: обучения навыкам применения систем вооружения, подготовки командных пунктов подразделений ближнего боя и предоставления переводчиков с нескольких языков (с французского, украинского, английского, польского и румынского) для помощи французским инструкторам. Это позволяет предположить, что часть тренингов может проходить на более близких к Украине территориях, то есть в Польше или Румынии.

Цель проекта: восполнить дефицит средств обучения и ускорить темпы без ущерба для подготовки французских военнослужащих. Как отмечает журнал, аутсорсинг также имеет два других важных преимущества. Во-первых, он позволяет привлекать европейские компании, лучше знакомые с советской техникой, широко распространённой в украинской армии. Второй плюс в том, что тендер открывает французским компаниям возможность воспользоваться средствами из европейских фондов, предназначенных для военной поддержки Украины.

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Обучение украинских военных за границей

Украинские защитники проходят обучение в ряде стран, в частности в Германии, Польше и Великобритании. В апреле 2023 года воины ВСУ завершили обучение на самоходных артиллерийских установках Caesar, которые проходили в Дании.

Соединенные Штаты продолжают обучать подразделения Вооруженных сил Украины на новой технике, а также – ведению тактики по НАТОвским стандартам. Это обучение проходит в Германии.

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