По данным Подоляка, Россия передает свои военные базы КСИР.

По данным советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, РФ срочно перебрасывает свои силы из Сирии.

Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

"Россия срочно выводит силы из Сирии, передавая военные базы КСИР, пишут СМИ Израиля. Москва сдает позиции в регионе, чтобы подкинуть немного дров (которые ничего не решают) в жерло войны в Украине", - сообщил Подоляк.

"Все же идет "по плану", да? Что ж, план был отличный. Надежный, как швейцарские часы", - иронизирует советник главы ОП.

Напомним, Подоляк рассказал, что отвечают родителям членов экипажа крейсера "Москва".

Вас также могут заинтересовать новости: