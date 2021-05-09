В городе Коростень Житомирской области состоялось прощание с 22-летним военным-разведчиком 58-й бригады Сергеем Коробцовым.
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Как передает корреспондент УНИАН, более тысячи местных жителей, знакомых и родных провели в последний путь участника ООС, который погиб 6 мая в районе поселка Пески Донецкой области, на блокпосту от пули снайпера.
Матери погибшего бойца вручили грамоту почета и скорби.
*** Сергей Коробцов родился в 1998 году. В 2013 году окончил УВК № 12 в Коростене. Он прошел обучение по управлению беспилотными летательными аппаратами и подписал контракт на службу.
У погибшего остались жена и маленький сын.
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