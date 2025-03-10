Под Покровском стало меньше российской пехоты: в ВСУ рассказали о ситуации на направлении

Враг продолжает концентрировать большое внимание на этом направлении. отметил Сергей Цехоцкий.

Ситуация на Покровском направлении остается напряженной, но находится под контролем Сил обороны Украины.

Об этом в эфире "24 Канала" рассказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка ВСУ Сергей Цехоцкий.

"В этой ситуации хочу сделать упор на контролируемость ситуации. Благодаря тому, что были очень внимательно изучены предыдущие ошибки продвижений врага. За эти последние месяцы максимальное истощение оккупантов было сделано. И это не позволило реализовать те планы, которые они длительное время уже имеют. На Покровском направлении остается большое внимание противника, несмотря на то, что на других участках враг также начинает активную попытку прорвать нашу оборону", - сказал Цехоцкий.

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Он добавил, что россияне продолжают удерживать большое преимущество в воздухе. А также активно наносят артиллерийские удары. Даже несмотря на то, что значительное количество их артсистем было уничтожено.

"Но непосредственно сама пехота, ее меньше. Поэтому и количество штурмов, по сравнению с месяцем назад, уменьшилось вдвое. Их заставляют командиры идти на эти штурмы, шантажируют. И пленные также докладывают, что особого желания у них воевать уже нет в большинстве случаев", - добавил Цехоцкий.

Ситуация на фронте остается сложной: что известно

Журналисты The New York Times отмечают, что российские оккупанты истощились на востоке, что позволило Силам обороны остановить вражеское наступление и даже перейти к небольшим контратакам. В то же время украинские военные в комментарии изданию отмечают, что говорить о полной стабилизации на востоке пока рано.

Между тем Forbes пишет о сложной ситуации для Сил обороны в Курской области. Отмечается, что оккупанты уничтожают мосты, чтобы помешать украинской логистике. Журналисты пишут, что ситуация для украинских защитников на этом направлении ухудшилась, когда РФ перебросила в этот регион подразделение беспилотников "Рубикон".

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