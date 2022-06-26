По словам спикера, растет интенсивность ракетных ударов по всей Украине.

В Национальной гвардии прокомментировали увеличение авиационных ударов россиян по всей территории Украины, в частности сегодняшние атаки на столицу.

По информации представителя Национальной гвардии Украины Руслана Музычука, которую он озвучил в эфире информационного телемарафона, растет интенсивность ракетных ударов по всей Украине. В частности авиационных ударов с территории Беларуси, когда самолеты подходят к границе с Украиной и пускают ракеты.

"Сегодня утром нам это показал Киев (утренний ракетный удар – УНИАН). В акватории Черного моря также накоплен суммарный ракетный потенциал, который составляет также десятки ракет", - сказал он.

Музычук отметил, что массовые ракетные удары связаны с удачными для Украины политическими решениями.

"Это тактика выжженной земли и держания в напряжении общества. Это также вызвано рядом успешных политических решений в отношении Украины, которые произошли на этой неделе", - пояснил он.

Спикер также сообщил, что наши защитники имеют успехи по сохранению своих занятых позиций по всей линии фронта.

"Есть успехи на Харьковском направлении, на Запорожском направлении. Поэтому они делают все для того, чтобы не отдавать свои территории", - добавил он.

По его словам, ситуация на северных границах Украины свидетельствует о высокой вероятности ракетных ударов.

"Прямой угрозы вторжения войск из Беларуси нет, однако мы видим, что Беларусь предоставляет свою территорию для нанесения артиллерийских ударов", - отметил спикер.

Ранее УНИАН уже сообщал, что утром РФ ударила по Киеву и области ракетами. В столице под завалами оказались люди, уже удалось спасти ребенка.

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