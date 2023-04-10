Пророссийски настроенная женщина несколько раз ударила по камере, прежде чем высказать свое мнение о раненых защитниках Украины.

В Кривом Роге - городе, который часто становится мишенью ракетных атак РФ, случился "ватный" скандал из-за пророссийски настроенной женщины: она обвинила раненых бойцов Вооруженных сил Украины в том, что они не сдались в плен россиянам.

Инцидент произошел в городской клинической больнице №2. Соответствующий ролик опубликовал телеграм-канал "СВОЇ. Кривий Ріг".

В кадре раненые военные спросили у женщины, почему она "бросила" им в лицо такое несправедливое обвинение: "Мы что тут бегаем просто так, что вы подразумевали под тем, что мы должны были сдаться в плен?", - спросил один из них.

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Но в ответ получил еще более "убийственную" аргументацию:

"А чего вы не сдались в плен, вы не были бы ранены и живы остались бы", - заявила жительница Кривого Рога.

На встречный вопрос о том, знает ли она, что россияне творят с солдатами ВСУ в плену, женщине было нечего ответить.

Армия РФ убивает и издевается над своими пленными

Напомним, что армия РФ известна на фронте в Украине своими военными преступлениями и нарушением всевозможных конвенций, которые предполагают соблюдение определенных человеческих ценностей, даже во время войны. В частности, они регулярно издеваются и убивают солдат ВСУ в плену, полагая, что им за это ничего не будет.

6 марта всех украинцев шокировал случай о героической гибели солдата ВСУ Александра Мациевского, который попал в плен РФ. Его россияне безоружным расстреляли после слов: "Слава Украине".

Отметим, что со своей стороны Украина чтит правила Женевской конвенции и обеспечивает оккупантам хорошие условия плена, несмотря на то, что они пришли к нам с войной. Недавно журналисты съездили в один из лагерей и показали, как солдат РФ даже кормят борщом.

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