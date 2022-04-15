Этот воздушный удар был нанесен по Мариуполю.

Впервые с начала российской вооруженной агрессии были нанесены бомбовые удары дальними бомбардировщиками Ту-22М3.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник во время брифинга.

"Впервые с начала вооруженной агрессии были нанесены бомбовые удары дальними бомбардировщиками Ту-22М3 - этот воздушный удар нанесен по городу Мариуполь", - подчеркнул он.

По его словам, противник продолжает сосредотачивать усилия на подготовке к наступлению на востоке Украины, установлении контроля над территориями Донецкой и Луганской областей и обеспечении так называемого сухопутного коридора с территорией временно оккупированного Крыма.

"Сейчас РФ завершает создание наступательной группировки в восточной операционной зоне", - подчеркнул Мотузяник. По его словам, наибольшую активность российские оккупанты проявляют в Слобожанском и Донецком операционных районах.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе идут активные бои в районе меткомбината и в портовой зоне.

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