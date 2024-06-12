Оккупантам обещают, что они будут на четвертой линии обороны, но отправляют на мясные штурмы.

Большинство оккупантов, которых берут в плен украинские военные, рассказывают одну и ту же историю, что они здесь оказались случайно и ни в кого не стреляли. Однако, большинство из них сознательно идет воевать в Украину, потому что их мотивация - деньги, сообщил боец спецподразделения ГУР "Кабул-9" с позывным "Депутат" в интервью РБК-Украина.

"Психология пленного, а тем более, если он еще и "Шторм Z", в оправдании. Он сразу начинает говорить, что он здесь случайно, никогда никто ни по чему не стрелял, их как котят привезли, выбросили сюда и все. Мы же понимаем, что это сказки для нас, но мотивация, конечно, у многих - это деньги, поскольку их набирают из депрессивных регионов России, поэтому деньги побуждают идти на любой риск", - рассказал военный.

Он пояснил, что за подписание контракта в РФ обещают около 7-10 тысяч долларов разовой выплаты и это очень привлекает мужчин. Конечно, им обещают, что они будут на четвертой линии или стоять на блокпосте, но на самом деле отправляют их на штурмы. И хотят они этого или нет, но должны воевать. Кроме того, во вражеской армии есть еще часть мобилизованных, которую до сих пор так и не демобилизовали.

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Также "Депутат" обратил внимание на массовые случаи суицидов среди оккупантов во время штурмов. По его словам, эти суициды уже назвали "поцелуй Путина", кто-то кончает жизнь автоматом, кто-то гранатой.

"По самой своей сути россияне - это такие "терпилы", и они, как бы их не ставили, будут ехать до конца. Они качественно это будут выполнять. У них не будет никакого восстания, они будут ехать до конца, потому что так сказал их хозяин", - констатировал спецназовец.

Мобилизация в России - последние новости

Как писал УНИАН, недавно Россия начала набирать на фронт женщин из тюрем. Пока непонятно, является ли их освобождение единичным случаем, пилотной программой или началом большей волны вербовки. Однако известно, что вербовщики начали обход по тюрьмам для женщин по всей европейской части России осенью 2023 года.

Также УНИАН сообщал, что Россия до конца 2024 года - начала 2025-го может провести мобилизацию, чтобы подготовиться к новому наступлению.

Несмотря на тяжелые потери, оккупационная армия сейчас на 15% больше, чем на момент начала полномасштабной войны. Финансовые стимулы, которые подняли зарплаты военных до беспрецедентного уровня, сыграли наибольшую роль в убеждении россиян пойти воевать.

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