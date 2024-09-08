Срочники говорят, что имеют хорошие условия в месте, где их удерживают.

Журналистам удалось поговорить с пленными на Курщине российскими срочниками. Они все рассказывают одинаковые истории - никто из них не имел боевого опыта, да и обороняться особо было нечем.

"Мы отходили без боя. По нам работал только миномет и все. Минометы и дроны. Мы отходили 28 человек. Весь взвод. Ни одного раненого нет, и погибших также нет", - рассказал один из срочников проекта Радио Свобода "Донбасс Реалии".

Он прослужил на границе России и Украины 4 месяца и утверждает, что понимал, что там опасно, но о прорыве ВСУ не подозревал.

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Еще один пленный рассказал, что они даже не знали точно, где находятся. И после наступления украинских войск - просто ушли в лес.

"Мы два дня ночевали где-то в лесах, передвигались днем, ближе к вечеру, потом снова шли днем. Искали воду и еду. Давно не ели и не пили. Нашли позицию наших - миномет, пушку. До того момента, как нас взяли, я не видел ни одного человека. Только дроны и все", - сказал он.

По словам третьего пленного - в начале срочной службы им ничего не говорили о войне и том, что они будут принимать в ней участие. Даже "дембель" успокаивал, мол, в Судже все спокойно.

"В основном говорил, что когда он был в Судже, то постоянно что-то происходило в Белгороде - ДРГ или дроны летали. В принципе, говорит, ничего страшного в этом нет. Вот и все. Приехал в Суджу. Часовая служба. Все тихо и спокойно", - рассказал он о разговорах с "дембелем" и первых своих месяцах на службе.

Срочники признались, что им было страшно только в первые минуты после того, как они оказались в плену. Говорят, что среди сослуживцев ходили разные слухи о том, что происходит с пленными в Украине.

"Говорили, что военнопленных избивают, издеваются над ними, не кормят. Но когда нас взяли в плен, сразу переодели, дали возможность помыться. Кормят три раза в день. Дают постельное белье, чистое. Никто не жалуется, все хорошо", - рассказал пленный срочник.

Все трое говорят, что пошли на службу только для того, чтобы в будущем не иметь проблем с работой. После обмена в армию возвращаться не хотят.

Пленные российские срочники - как они содержатся

Российских солдат срочной службы, которые попали в плен в Курской области (РФ), не заставляют работать, позволяют играть в настольные игры, кормят мясом и овощами. По свидетельству жены одного из военнопленных, обстановка у срочников - как в пионерском лагере.

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