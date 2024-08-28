Юношей уговаривают подписывать контракты.

В Курскую область РФ, часть которой с 6 августа контролируют ЗСУ, на войну против Украины российские генералы снова отправляют солдат срочной службы - парни еще не прошли необходимую подготовку.

Как сообщает Astra, срочников 290-го ракетного полка из республики Марий Эл Приволжского федерального округа отправляют служить в Курскую область, часть которой контролируют ЗСУ. Отмечается, что юношей уговаривают подписывать контракт, и об отправке на Курщину рассказал отец срочника из города Иваново.

Мать другого солдата, который родом из Московской области, но служит в 290 ракетном полку (в/ч 93876) в Марий Эл, рассказала, что ее сына принудили подписать контракт и отправиться в Курскую область.

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"Сын позвонил и рассказал, что командование уже составило списки на отправку срочников в Курскую область. На все вопросы им отвечают — это территория России и вы должны ее защищать. Служит он с мая этого года. Также сказал, что всех уговаривают подписывать контракты", — рассказала женщина Astra.

Аналогичной информацией поделился журналист из Иваново Алексей Машкевич, чьего сына весной также призвали на срочную службу. В частности, сотрудник СМИ написал в соцсетях, что его сына вскоре отправят в Курскую область. Как уточняет Astra, этот парень – в числе срочников из 217-го полка 98-й воздушно-десантной дивизии.

"А что бы вы сейчас почувствовали - патриоты и нет - если бы узнали, что вашего сына, срочника ВДВ, после курса молодого бойца, из Иванова отправят в Курскую область?", — написал Машкевич.

Одна из пользовательниц соцсетей поддержала мужчину.

"Я как никто Вас понимаю, два дня не могу прийти в себя после этих новостей… Наши сыновья в одной роте", — ответила она Машкевичу.

Другая женщина также прокомментировала сообщение журналиста: "Наших детей тоже туда отправляют. Срочники из Каменки Ленинградской области. И тоже после КМБ (курс молодого бойца – УНИАН)... К сожалению это реалии нашей жизни. Сил и терпения. Сыну здоровья", — написала россиянка.

Как отмечают юристы проекта "Военные адвокаты", согласно законодательству, срочники действительно могут быть направлены для выполнения задач в условиях вооруженных конфликтов (для участия в боевых действиях). Однако это возможно лишь после прохождения ими военной службы "в течение не менее четырех месяцев и после подготовки по военно-учетным специальностям".

Украина возвращает своих военных из плена - подробности

Как сообщал УНИАН, 24 августа 2024 года, в День Независимости, Украина вернула из российского плена 115 защитников. Среди освобожденных военных – представители Национальной гвардии, Вооруженных Сил, Военно-морских сил, Государственной пограничной службы. Все спасенные из плена – это военнослужащие-срочники Украины. Со своей стороны, Украина отправила в РФ российских срочников, попавших в плен в Курской области РФ.

Спустя всего несколько дней стало известно, что более ста солдат-срочников, которые вернулись в РФ в рамках обмена, могут снова отправить на войну против Украины. Родственники рассказывают, что юношей возвращают в воинские части по месту службы, откуда обещают отпустить. В то же время, по данным юристов, такая процедура в российском законодательстве не предусмотрена. По мнению юристов, они должны дослуживать. Единственная "зацепка" - ст. 117 Женевской конвенции об обращении с военнопленными, в которой сказано, что ни один репатриированный не может быть использован на действительной военной службе.

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