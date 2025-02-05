Пополнение произошло в обменном фонде Десантно-штурмовых войск на Курщине.

Десантно-штурмовые войска совместно со смежниками взяли в плен 21 военного армии РФ в Курской области.

Об этом сообщило управление коммуникаций Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ. Отмечается, что пленным была оказана своевременная медицинская помощь.

"Они выбрали верный путь, сдавшись в плен ВСУ. Вместо того, чтобы участвовать в бессмысленных мясных штурмах без надлежащей подготовки и поддержки. Призываем всех военнослужащих армии РФ - не реализовывайте фантазии вашего диктатора, сдавайтесь в плен", - говорится в сообщении.

Российские военные в плену

Недавно российские солдаты, которые находятся в лагере для военнопленных, где их кормят и обеспечивают всем необходимым, говорят, что пошли на войну не из-за денег и после обмена могут вновь оказаться на фронте. В частности двое офицеров 40 и 44 лет, по имени Александр и Константин согласились поделиться своими мыслями со СМИ.

Один из них, Константин, объяснил, что, имея свободное время, они пришли позаниматься на тренажерах. Посещать эту площадку можно ежедневно: те, кто работает во вторую смену, занимаются до обеда, а те, кто утром - после работы. Сам Константин родом из Подмосковья и находится в лагере уже полтора года. Он предполагает, что его имя может быть в списках на обмен, но не имеет точных подтверждений. По его словам, офицеров удерживают дольше других. Они писали письма родственникам и имели возможность им позвонить, но сейчас эту возможность отменили.

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