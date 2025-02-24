По мнению Грицака, мир между Украиной и РФ невозможен.

По мнению историка, профессора Украинского католического университета Ярослава Грицака, в 2022 году, когда Россия начала полномасштабное наступление против Украины, мир вступил в десятилетие войны. Об этом он пишет в своей колонке на страницах The Guardian.

По его словам, в той войне, которую ведет российский диктатор Владимир Путин против Украины мир невозможен - "как не могло быть мира в войне между Римом и Карфагеном", ведь Путин считает Украину виновной уже из-за самого факта ее существования. Правда, пишет Грицак, возможно перемирие.

"Однако перемирие мало что решило бы. А для Украины это было бы дополнительным риском. С начала войны украинцы требовали справедливого и прочного мира. Теперь взамен они получат шаткое и несправедливое перемирие", - отметил историк.

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Такое перемирие, утверждает он, может стать следствием политики президента США Дональда Трампа.

"Украина потеряет земли и не получит компенсации за свои потери. Военные преступления останутся безнаказанными, а украинцам не будут предоставлены гарантии безопасности, необходимые для защиты от будущего российского нападения", - описал Грицак.

Одной из причин, которая приведет к новому нападению Путина, по мнению историка, может стать гражданский конфликт в Украине, который может возникнуть из-за "расхождения между высокими ожиданиями и унизительной реальностью" после того, как большое количество людей вернется с фронта и почувствует себя преданными. Путин же будет иметь "идеальную возможность снова вторгнуться в Украину - на этот раз под предлогом установления политической стабильности".

Грицак предостерег, что то, что Путину не удалось в феврале 2022 года - захватить Киев за три дня, Трамп может помочь ему достичь в течение следующих трех лет или даже раньше.

"И тогда перед ним весь мир. Эксперты говорят, что он будет готов атаковать запад в течение следующих трех-пяти лет", - напомнил историк.

Он замечает, что многие на западе игнорируют долгосрочные амбиции Путина, однако один из уроков истории, по словам Грицака, таков:

"Вы не можете успокоить агрессора, который думает долгосрочно".

По его мнению, украинцы это уже усвоили, ведь перед полномасштабным вторжением "нас предупреждали о войне, но мы не хотели этому верить".

"Я хотел бы ошибаться, но мой историк подсказывает мне, что в феврале 2022 года мир вошел в десятилетие войны. Поговорка "хочешь мира - готовься к войне" после трех лет войны в Украине остается такой же актуальной, как и 2000 лет назад", - подытожил Грицак.

Переговоры об окончании войны в Украине: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, Россия планирует затягивать переговоры до бесконечности. По мнению западных аналитиков, Россия не хочет быстрого прекращения огня и планирует затягивать мирные переговоры, чтобы использовать ситуацию на поле боя для формирования своих условий по завершению войны.

У Трампа же заявляют о возможности завершения войны в Украине на этой неделе. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что президент США уверен в своей способности заключить соглашение с Россией, чтобы положить конец войне в Украине. При этом она сделала предположение, что война может закончиться уже на следующей неделе.

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