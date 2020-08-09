Перемирие на Донбассе: боевики за сутки семь раз нарушили режим тишины

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

За минувшие сутки, 8 августа, обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ на Донбассе не зафиксировано. Однако, боевики совершили 7 отдельных огневых провокаций.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, противник из подствольного гранатомета сделал по одному выстрелу в районе Шумов и Водяного. Еще по одному разу враг выстрелил из автоматических станковых гранатометов у Попасной и Гнутово, а из стрелкового оружия пытался спровоцировать воинов ОС и у Новоалександровки, Орехово и Водяного.

Неприцельные выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью бойцов, поэтому украинские подразделения огонь не открывали, соблюдая условия прекращения огня. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Кроме того, отмечено одно нарушение противником договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 в рамках ТКГ. Так, враг осуществлял инженерные работы вблизи временно оккупированного населенного пункта Пикузы.

Как известно, с полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Договоренность о перемирии была достигнута участниками Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) 22 июля.

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил о четыре вариантах, которыми можно достичь полного прекращения огня на Донбассе.

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