Партнеры Украины также имеют доступ к мощным и точным источникам информации.

Военно-морские силы Украины способны обеспечить контроль за соблюдением возможного перемирия в акватории Черного моря. Как пояснил в интервью "Радио Свобода" командующий ВМС ВСУ, вице-адмирал Алексей Неижпапа, военные моряки ведут постоянный мониторинг акватории в Азово-Черноморском бассейне.

По его словам, это не проблема, потому что ВМС постоянно следят за ситуацией в море и полностью владеют информацией о действиях россиян. Это подтверждает широкой общественности то, что ежедневно военные моряки обнародуют сведения о количестве вражеских кораблей в Черном море.

"Это очень просто. Мы сейчас осуществляем мониторинг в море. Вы же видите каждый день сообщения ВМС, сколько кораблей противника находится в море. Мы мониторим ситуацию полностью. И мы, и Воздушные силы, и силы средств разведки, Министерство обороны. У нас есть полная информация, где, что делается, и что происходит со стороны противника", - подчеркнул Неижпапа.

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По его словам, украинские Вооруженные силы имеют собственную разведсеть, хотя и признает, что партнеры Украины имеют доступ к более мощным и точным источникам информации.

Командующего также спросили, есть ли вероятность прекращения огня, в частности на море. По мнению вице-адмирала, все зависит от того, кто и чего хочет добиться на самом деле. Он добавил, что в целом это возможно, потому что военные, в том числе российские должны выполнять указания руководства. Поэтому прекращение огня возможно, если будут соответствующие приказы.

"Думаю, что это возможно. Потому что военные выполняют приказ. Со стороны России, конечно, преступники, но они военные. С нашей стороны, конечно, Вооруженные силы, Силы обороны - мы выполняем приказ, который нам дает наше руководство. Если идет команда "Стоп", она выполняется. Если не идет команда "Стоп", мы работаем дальше", - подчеркнул Неижпапа.

Какая страна может гарантировать реальный мир в Черном море

Ранее капитан 1-го ранга запаса, бывший заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко сказал, что реальным гарантом безопасности в Черном море могла бы стать Турция, которая имеет соответствующие силы и контролирует Босфор. Он пояснил, что реальным гарантом может быть тот, кто имеет силу на море - корабли, авиацию.

"В Черном море таким мощным гарантом могла бы стать Турция, кроме наличия соответствующего флота, это государство контролирует пролив Босфор, через который до завершения боевых действий не пускает корабли других стран, в соответствии с международной конвенцией Монтре", - сказал он.

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