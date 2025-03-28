Вэнс заявил, что сделка по Черному морю обеспечит защиту коммерческих судов.

В соглашении о прекращении огня для обеспечения безопасности судоходства в акватории Черного моря заметен значительный прогресс. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время визита в Гренландию.

"На наш взгляд, мы близки к завершению работы над перемирием, которое обеспечит защиту коммерческих судов в Черном море, а также прекращение атак на энергетическую инфраструктуру", - сказал он.

Вэнс добавил, что президент США Дональд Трамп намерен "приложить все усилия" для достижения прекращения огня.

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"Мы считаем, что достигли значительного прогресса", - подчеркнул вице-президент США.

Сделка по Черному морю - важные новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ хочет взять под контроль торговый коридор в Черном море. Он объяснил, что оккупанты воспользуются соглашением о прекращении огня.

Кроме того, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что в соглашении США и РФ о Черном море нет одного ключевого пункта. По его словам, США начинают осознавать, что Россия тянет время. Вскоре президент США Дональд Трамп сообразит, что российский диктатор Владимир Путин постоянно врет и нарушает обещания.

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