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На Донбассе сегодня не зафиксировано обстрелов со стороны оккупантов

18:23, 26 августа 2020
Война
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Силы ООС на Донбассе контролируют ситуацию / фото УНИАН

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Об этом говорится в вечерней сводке по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17: 30 в Facebook.

"С начала текущих суток, 26 августа, на участках ответственности наших подразделений, которые выполняют задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано", - говорится в сводке.

Среди украинских защитников боевых потерь и ранений нет.

Перемирие на Донбассе

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Автор: Виталий Саенко

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