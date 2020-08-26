На Донбассе сегодня не зафиксировано обстрелов со стороны оккупантов
18:23, 26 августа 2020Война
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Среди украинских военнослужащих боевых потерь и ранений нет.
Силы ООС на Донбассе контролируют ситуацию / фото УНИАН
На Донбассе сегодня не зафиксировано вражеских обстрелов.
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Об этом говорится в вечерней сводке по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17: 30 в Facebook.
"С начала текущих суток, 26 августа, на участках ответственности наших подразделений, которые выполняют задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано", - говорится в сводке.
Среди украинских защитников боевых потерь и ранений нет.
Перемирие на Донбассе
- С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.
- Российские оккупанты время от времени осуществляют одиночные неприцельные выстрелы, которые, по оценке штаба ООС, имеют провокационную цель.
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