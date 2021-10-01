Парень заявил, что занимался ремонтом техники с 2016 года.

Служба безопасности Украины опубликовала видео допроса пророссийского наемника, сбежавшего от боевиков и с автоматом Калашникова сдавшегося украинским бойцам.

Парень на камеру засвидетельствовал, что служил в мотострелковой бригаде "ЛНР" под Стахановым. Известно, что наемник проходил "службу" на различных должностях и участвовал в вооруженном сопротивлении подразделениям сил АТО/ООС.

Давая показания силовикам, парень заявил, что занимался ремонтом техники с 2016 года. Он уточнил, что перегонял технику с позиций на полигон и ремонтировал ее.

"Потому что механиков-водителей не хватает, делали технику, в основном", – добавил задержанный.

Также парень раскрыл "позывные" боевиков, которые непосредственно с ним работали.

"С матерью не живу с 11 лет, а отец там служит", – рассказал боевик о себе.

По словам парня, бегство от оккупантов у него заняло более часа.

"Честно? Даже не знаю. Более часа. По камышу пока пролез...", – делится задержанный.

Что известно о беглом боевике

28 сентября вооруженный автоматом боевик так называемой "ЛНР" пришел на позиции одной из механизированных бригад из состава Объединенных сил и добровольно сдался в плен.

23-летний младший сержант проходил службу в 6 отдельном мотострелковом полку, базирующемся во временно оккупированной Кадиевке, в должности механика-водителя.

Мужчина сообщил, что в кругу боевиков впервые попробовал наркотики и стал наркозависимым. Не выдержав издевательств и постоянного унижения как от российских кураторов, так и от своих сослуживцев, парень решил добровольно перейти на подконтрольную Украине территорию.

Автор: Яна Ставская