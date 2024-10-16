По мнению военного, чем больше кадровых военных РФ будет ликвидировано, тем быстрее противник захочет переговоров.

Все чаще тема переговоров с РФ звучит на Западе и в Украине, однако сама страна-агрессор пока не планирует идти на перемирие. Командир батальона "Свобода" Петр Кузик заявил "24 каналу", что к переговорам РФ можно только принудить.

"Никогда с врагом таким, как Москва, не может быть честного перемирия. Безумный лидер россиян хочет крови, хочет тирании, хочет уничтожения большого количества людей, то есть украинского народа. Надо понять, что они пойдут на переговоры исключительно, когда Украина нанесет им значительный ущерб, - пояснил военный.

По его словам, каждый батальон ВСУ должен наносить противнику максимально возможные потери, чтобы эта цифра когда-то стала для Кремля критической. Пока что это не так.

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"Много своих потерь они "размывают" зеками, наемниками и мобилизованными с оккупированных территорий. У них реально большие потери, цивилизованная страна уже давно прекратила бы эту бойню. Но для них это пока не так чувствительно", - отметил комбат "Свобода".

По мнению военного, чем больше кадровых военных РФ будет ликвидировано, тем быстрее противник захочет переговоров. Кроме того, в этом вопросе важно влияние США, в частности, после президентских выборов.

"Я понимаю, что где-то подсознательно этот сумасшедший Путин хотел бы вывести Украину на переговоры, но исключительно на своих условиях. И значительная часть украинцев также уже устала от войны, но повторю, мы не звали эту войну - у нас просто нет выбора,- подчеркнул Кузик.

Как он напомнил, история демонстрирует, что переговоры с РФ ничего не стоят и не заложат основы для мира ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе. Военный убежден, что все будет зависеть от выносливости и боеспособности ВСУ, а на это очень влияет поддержка украинского населения - значительную роль играют волонтеры.

Кузик верит, что россиян реально победить, если иметь достаточно оружия. Однако, чтобы сделать определенный шаг вперед, нужно долгое время аккумулировать боеприпасы и оружие.

Война в Украине - переговоры с РФ

Financial Times писала, что Киев ведет закрытые переговоры о мирном соглашении с Россией. На смену решимости относительно того, что война закончится только тогда, когда армия РФ покинет территорию Украины, приходит неохотное признание того, что лучшим вариантом является "урегулирование путем переговоров, которое оставит большую часть страны нетронутой".

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите "Украина - Юго-Восточная Европа" отметил, что ситуация на поле боя в Украине создает возможность сделать шаги по прекращению войны не позднее 2025 года.

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