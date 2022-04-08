Российские обстрелы украинских городов на востоке и юге продолжаются.

На севере российские войска уже полностью выведены из Украины в Беларусь и Россию. Как минимум часть этих сил будет переброшена на восток Украины для борьбы на Донбассе.

Об этом говорится в утреннем отчете британской разведки.

Многим из этих сил потребуется значительное пополнение, прежде чем они будут готовы к развертыванию дальше на восток, а любая массовая передислокация с севера, вероятно, займет как минимум неделю.

Российские обстрелы городов на востоке и юге продолжаются, и российские войска продвинулись дальше на юг от стратегически важного города Изюм, который остается под их контролем.

Как сообщал утром Генштаб, россияне, вероятно, вербуют "добровольцев" на территории Беларуси для боев в Украине.

Основные усилия российские захватчики продолжают сосредотачивать на захвате Мариуполя, ведении наступления в районе города Изюм, прорыве обороны группировки Объединенных сил на Донецком направлении.

В Генштабе сообщили, что враг завершает восстановление боеспособности подразделений Центрального военного округа в Брянской и Курской областях.

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