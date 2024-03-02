Крайне важно, чтобы Украина имела возможность самостоятельно обслуживать истребители.

Передача западных истребителей F-16 Украине зависит далеко не только от обучения пилотов, объяснил эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко, передает 24 канал.

Как отметил эксперт, Украина должна научиться быстро и правильно обслуживать самолеты и эффективно использовать их на фронте. Потому для начала ВСУ будет достаточно нескольких западных истребителей.

"Затем, когда мы уже будем иметь небольшой опыт, то сможем принимать гораздо большее количество этих самолетов", - считает Жовтенко.

Он акцентировал, что сроки поставки в Украину самолетов в том числе зависят от подготовки инженеров и техников, которые будут обслуживать и ремонтировать истребители, а самое главное - осуществлять ремонт после выполнения боевых операций. Крайне важно, чтобы Украина имела возможность самостоятельно обслуживать истребители. Также отмечается, что не менее важно состояние готовности военных аэродромов, где будут базироваться F-16.

F-16 для Украины - актуальное

Напомним, украинские летчики уже отрабатывают тактические приемы на F-16, в том числе нанесение ударов по различным целям.

"Переход на F-16 не может быть быстрым как нам бы того не хотелось. И да, около полугода, это максимально короткий срок, за который можно переобучить и летный состав, и наземный персонал. Вообще программа подготовки на F-16 минимальная - это 2 года". - заявили в ВС ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: