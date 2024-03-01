Речь идет об обучении нанесения ударов по наземным и воздушным целям.

В ходе ускоренного обучения украинские летчики уже отрабатывают тактические приемы, в том числе нанесение ударов по различным целям с многоцелевых самолетов F-16.

Об этом спикер Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сказал в эфире информационного марафона.

"Переход на F-16 не может быть быстрым как нам бы того не хотелось. И да, около полугода, это максимально короткий срок, за который можно переобучить и летный состав, и наземный персонал. Вообще программа подготовки на F-16 минимальная - это 2 года. Украина делает все возможное для того, чтобы как можно скорее этот самолет появился в нашем небе и выполнял те задачи, которые нам будут под силу той модификации, которую дадут нам партнеры", - сказал Игнат.

Также, у него спросили о том, на каком этапе происходит подготовка украинских летчиков и инженеров.

"Процесс продолжается. Летчики уже отрабатывают тактические приемы. Отрабатывают фактически нанесение ударов по воздушным, наземным целям. Это очень и очень нужно. Потому что не только летать нужно на самолетах и контролировать воздушное пространство. На них надо воевать. Эти вещи сейчас отрабатывают наши пилоты", - сообщил Игнат.

Также, так же готовится и наземный персонал - авиационные инженеры, которые познают, как обслуживать этот самолет, обслуживать его вооружение, как его программировать, и как наносить удары высокоточным оружием.

"Вся эта подготовка нужна для того, чтобы максимально эффективно самолет работал в украинском небе, уничтожал воздушные, наземные и надводные цели", - подчеркнул Игнат.

При этом, Украина готовит и адаптирует инфраструктуру на определенных площадках, чтобы самолеты F-16 можно было применять на украинских аэродромах.

Учения на F-16

Как сообщал УНИАН, бывший американский пилот F-16 Питер Гринбург рассказал, что когда Украина получит истребители F-16, пилотам станет гораздо проще применять западное вооружение для поражения вражеских целей, по сравнению с использованием его с МиГ-29 или Су-27.

Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества, военный эксперт Сергей Кузан говорит, что получение самолетов F-16 может закончить эпоху российских обстрелов управляемыми авиационными бомбами.

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