СМИ заявляли, что его построили российские войска во время учений.

Понтонный мост в Беларуси через реку Припять, переброшенный военными вблизи границы Украины, исчез.

Об этом сообщает СNN.

Согласно новым спутниковым снимкам и источникам издания этот недавно построенный мост был демонтирован.

В издании точно не знают, почему мост был построен и демонтирован. Там не исключают, что мост использовался только для учений в Беларуси. Однако издание не отвергает и другого варианта.

"Возможно, что расположенные там российские или белорусские вооруженные силы, которые, по оценке западных официальных лиц, могут быть использованы для вторжения в Украину с севера, уже перебросили технику и больше не нуждаются в мосту", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее в беларуси на территории Чернобыльской зоны отчуждения военные перебросили понтонный мост через реку Припять.

Исследователи отмечают, что этот мост значительно сокращает расстояние от белорусского города Ямполь до границы с Украиной, поскольку военным не надо делать крюк: он соединяет дорожную сеть напрямую, сокращая путь из 167 км до 96 км. Этот мост может использоваться для переброски военных на территорию Украины через зону ЧАЭС.