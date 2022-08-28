Раньше Штаты больше полагались на авиацию.

США расширяют использование морей для отправки оружия в Украину.

Об этом The Washington Post заявил представитель министерства.

Раньше Штаты больше полагались на авиацию. Она быстрее доставляет оружие в Европу. В настоящее время же требуется постоянный поток крупнокалиберных боеприпасов и некоторых видов тяжелого вооружения, а корабли могут перевозить огромное количество грузов.

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Это позволит Украине создать более крупный арсенал для будущих военных кампаний.

"Как только мы начали поставлять им (украинцам – ред.) гаубицы, мы знали, что нам понадобится больше боеприпасов… Мы могли бы начать использовать больше морских перевозок, чтобы обеспечить эту поддержку и доставить ее туда, иногда даже раньше запроса", - сказал заместитель директора по операциям Транспортного командования США полковник Стивен Путхофф.

Расширение подчеркивает новую фазу в кампании по поддержки Украины перед лицом агрессии России.

Как сообщал УНИАН, 23 августа президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден принял решение о предоставлении Украине пакета военной помощи стоимостью почти три миллиарда долларов.

Пакет предусматривает предоставление Украине систем противовоздушной обороны, артиллерийских систем, боеприпасов, противоракетных беспилотных воздушных систем и радаров.

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