СМИ пишут, что первый контракт был засекречен, а второй - на $391 миллион.

Пентагон сделал два крупных заказа на расширение производства артиллерийских снарядов 155 мм для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Reuters. По данным издания, первый контракт был засекречен и заключен с компанией General Dynamics Ordnance and Tactical Systems Inc., а второй - на $391 миллион был подписан с IMT Defense Corp

Отмечается, что договоренность о создании новой линии по производству компонентов снарядов, а также на изготовление их корпусов была заключена в конце ноября.

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Издание пишет, что в течение последних месяцев США пытались увеличить мощности по производству боеприпасов. Армия ускорила процесс приобретения оружия, что положительно повлияло на выполнение контрактов.

Кроме того, в сентябрьскую резолюцию о внесении правок в оборонные бюджеты США было включено более полумиллиарда долларов для инвестиций в заводы по производству боеприпасов.

Война в Украине: помощь США

Как писал УНИАН, 21 сентября президент США Джо Байден сообщил, что Штаты уже выделила на помощь Украине более $25 млрд.

1 октября американский лидер подписал закон о продлении ассигнования и дополнительном выделении средств для Украины на 2023 год. Он предусматривает выделение Украине дополнительной помощи в размере более $12,3 млрд.

4 октября Байден объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 625 миллионов долларов.

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