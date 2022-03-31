Колонна протяженностью 5 км состояла из бронетехники, танков, буксируемой артиллерии и других транспортных средств.

Пентагон не располагает информацией о колонне российской техники под Киевом, которая когда-то растянулась на пять километров.

Об этом сообщил представитель Минобороны США Джон Кирби.

Неизвестно, существует ли она вообще в том виде, в каком была.

"Я даже не знаю, существует ли она до сих пор... они так и не выполнили свою миссию", - ответил Кирби.

7 марта в Пентагоне предполагали, что у российских военных просто не хватило горючего, поэтому движение колонны "застопорилось". Впрочем, были догадки, что тяжелая техника могла просто увязнуть в болоте.

Колонна протяженностью 5 км состояла из бронетехники, танков, буксируемой артиллерии и других транспортных средств.

По данным Генштаба, происходит перегруппировка российских сил в киевском и черниговском направлениях.

Как отмечал советник главы ОП Алексей Арестович, теперь оккупанты попытаются сосредоточить усилия на захвате Донбасса и окружении ВСУ в зоне ООС. Именно для этого РФ нуждается в дополнительных войск.

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